الكويت على أعتاب قرار تاريخي بشأن الجيش

تتجه الكويت من خلال تفاهمات نيابية وحكومية نحو الموافقة على قانون الجيش، الذي يسمح للـ"بدون" (غير المجنسين) بالالتحاق بالسلك العسكري.

وذكرت صحيفة "القبس" أن تفاهمات نيابية حكومية أسفرت عن توجه للاكتفاء بتمرير المداولة الأولى لمشروع قانون الجيش خلال الجلسة المقبلة، وذلك في ضوء التباينات التي كشفت عنها جلسة الأربعاء الماضي.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الحكومة أبدت مرونة في إعادة النظر في صياغة القانون لإزالة الالتباس بشأن السماح للـ"بدون" بالالتحاق بالسلك العسكري قبل إقرار القانون في مداولته الثانية.

"البدون" أو غير المجنسين أو عديمي الجنسية وأخيرا مقيم بصورة غير قانونية حسب تسمية الحكومة، هم فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول.

المصدر: القبس

نادر همامي