أنقرة: استهدفنا نحو 50 سيارة موالية للجيش السوري حاولت دخول عفرين

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن المدفعية التركية استهدفت 40 إلى 50 سيارة لقوات موالية للحكومة السورية حاولت دخول عفرين أمس الثلاثاء وأجبرتها على التراجع لشرق إدلب.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي اليوم، أن "القوات الحكومية الموالية لسوريا التي حاولت دخول منطقة عفرين انسحبت أمس بعد إطلاق المدفعية التركية قذائفها باتجاههم وأجبرتهم على التراجع إلى شرق إدلب"، محذرا من أن ترتب عواقب وخيمة إذا كررت القوات السورية محاولتها بدخول عفرين.

وفيما يخص نقاط المراقبة المقامة في منطقة خفض التصعيد في إدلب قال قالن، إن تركيا أنشأت إلى الآن 6 نقاط مراقبة في إدلب وسيكون مجمل نقاط المراقبة 12 هناك.

وأشار قالن إلى أن تركيا لا تجري أي محادثات مباشرة مع الحكومة السورية وإنما تقوم بإرسال إشارات إلى الحكومة السورية بطرق غير مباشرة.

من جانبه قال غولن إن أنقرة لا تزال متفائلة، إلا أنها حذرة في الوقت ذاته فيما يتعلق بعلاقاتها مع الولايات المتحدة بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لأنقرة الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله