الجبير: مشاكل المنطقة بدأت مع ثورة الخميني

اتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير طهران، بارتكاب الكثير من الأعمال الإرهابية في مناطق العالم، معتبرا أن مشاكل الشرق الأوسط بدأت منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979.

واعتبر الجبير خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أنه على إيران فهم أن العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي عليها، جاءت نتيجة لاستمرارها في سلوكها "العدواني".

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وأضاف: "إيران حاولت، وسعت لزعزعة استقرار وأمن العديد من الدول"، مؤكدا أن بلاده لم تعتد أبدا على إيران حرصا منها على عدم انتهاك القانون الدولي، وذلك رغم أن طهران هي التي دربت قياديي الخلية التي فجرت أبراج السعودية عام 1996.

واتهم الجبير إيران بتأمين أكثر من 90% من المتفجرات التي تستخدم في الاعتداءات، داعيا إياها إلى تغيير سياساتها في المنطقة.

المصدر: وكالات