الكشف عن موقع تصنيع أقوى المروحيات الروسية الموجهة لمصر

أعلن رئيس شركة الطيران الروسية "بروجريس" أندري بوجينسكي، أنه خلال عامى 2018-2019 سيتم تصنيع 50 مروحية من طراز كا - 52 "التمساح".

وقال بوجينسكي إن الطائرات التي تنتج داخل المصنع في مدينة "أرسينيف" الروسية حيث مقر الشركة، سيسلم جزء منها للقوات المسلحة الروسية وجزء منها مخصص للتصدير، على وجه الخصوص، ومن المقرر أن يبرم هذه السنة عقد مع مصر لتزويدها بالنسخة البحرية من مروحيات "كا – 52".

وقال بوجينسكي: " سينتج حوالي 25 طائرة هليكوبتر هذا العام، وفي العام القادم سيتم إنتاج 22-25 مروحية".

وأشار إلى أنه في العام الماضي، للمقارنة أنتج 27 طائرة هليكوبتر من طراز "التماسيح".

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جدير بالذكر أن مروحية "كا - 52" هي طائرة هليكوبتر حربية ثنائية المقاعد من الجيل الجديد، وتعتبر نسخة مطورة لمروحية "كا - 50" (القرش الأسود) الضاربة وتستخدم لتدمير الأهداف الأرضية والأهداف الجوية البطيئة وكذلك تنفيذ مهام الاستطلاع وقيادة مجموعة من المروحيات.

وكانت روسيا وفرنسا قد أبرمتا في عام 2011 عقدا تقوم باريس بموجبه بتزويد موسكو بحاملتي مروحيات من طراز "ميسترال" بقيمة 1.2 مليار يورو، ونص العقد على أن تتسلم موسكو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 الحاملة الأولى، إلا أن الأوضاع في أوكرانيا والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية حالت دون إيفاء باريس بالتزاماتها في إطار الصفقة.

المصدر: "نوفوستي"