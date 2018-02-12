"عمالقة البحار".. شاهد كيف يحمي الجيش المصري حقل "ظهر" بأقوى سلاح روسي

نشرت وزارة الدفاع المصرية فيلما وثائقيا بعنوان "عمالقة البحار" يظهر جهود القوات البحرية لحماية حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، في البحر المتوسط، باستخدام أحدث السفن البحرية.

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وتظهر في الفيلم حاملتا المروحيات "أنور السادات" و"جمال عبد الناصر"، وكذلك لانش الصواريخ الأحدث من طراز RKA 32 مولنيا، والذي ظهر في الدقيقة "1:00"، يطلق صاروخ موسكيت الأسرع من الصوت.

وتسلمت القوات البحرية المصرية، أحد لنشات الصواريخ الهجومية، RKA 32 من طراز "مولنيا"، عام 2016 والذي قامت روسيا بإهدائه لمصر، بعد أن تم إيفاد مجموعة من أمهر الأطقم الفنية والتخصصية للتدريب على هذا الطراز من اللنشات لاستلامه من الجانب الروسي.

ويعد لنش الصواريخ الهجومي والذي أطلقت عليه مصر اسم "أحمد فاضل" من أحدث الوحدات المتطورة في البحرية الروسية، والمزود بالعديد من منظومات التسليح، من بينها صواريخ سطح سطح؛ والتي تعد الأسرع من نوعها في العالم، والمدفعيات المتعددة الأعيرة، إضافة إلى أنظمة الإنذار والحرب الإلكترونية الحديثة.

ويتميز هذا اللنش الذي يعني باللغة العربية "البرق" بمواصفات رائعة، فهو يحتوي على صواريخ موسكيت البحرية الأسرع من الصوت، والتي تم تصميمها في عام 1973، ويبلغ طول الصاروخ 9.7 م، ووزنه 4150 كغ، ومزود بأربعة محركات رام جيت، تعطيه سرعة قصوى تبلغ 2800 كم/س، ومحمل برأس حربية يبلغ وزنها 300 كغ، ومداه 120 كم.

المصدر: RT