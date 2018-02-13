عملية اغتيال جديدة ضد رجال الدين في عدن تطال قياديا في "حزب التجمع اليمني للإصلاح"

قتل مسلحون مجهولون شوقي كمادي، إمام وخطيب مسجد الثوار بعدن ورئيس دائرة التنظيم والتأهيل في "حزب التجمع اليمني للإصلاح"، الذي يمثل فكر الإخوان المسلمين في اليمن.

وقالت مصادر محلية في عدن إن المسلحين أطلقوا النار على كمادي "أثناء توجهه إلى ثانوية مأرب التي يعمل فيها مدرسا وإماما للطلاب".

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مصدر طالب عدم ذكر اسمه، قوله إن مسلحين اثنين كانا على متن دراجة نارية أطلقا النار على كمادي خلال مروره في أحد شوارع منطقة المعلا في عدن.

وأضاف المصدر أن "المسلحين تمكنا من الفرار"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ودان "حزب التجمع اليمني للإصلاح" "العملية الإجرامية الجبانة" التي استهدفت كمادي، مؤكدا أن "كمية ونوع الاغتيالات الموجه للتيار السلفي والإصلاحي الموالي للشرعية يكشف عن المنفذ والمستفيد"، دون الكشف عن الطرف المسؤول عن العملية.

ودعا وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحمد عطية، عبر صفحته في "فيسبوك"، السلطات إلى "التحرك السريع لإنقاذ علماء ودعاة عدن"، مشيرا إلى أن أكثر من 16 خطيبا وداعية وعالما أغتيلوا في الفترة الأخيرة بعدن.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا