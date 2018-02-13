توكل كرمان تتهم الإمارات باغتيال قيادي في "حزب التجمع اليمني للإصلاح"

أدانت الناشطة اليمنية في مجال حقوق الإنسان، توكل كرمان، اغتيال القيادي في "حزب التجمع اليمني للإصلاح"، شوقي كمادي، في عدن اليوم، وحملت الإمارات المسؤولية عن مقتله.

وقالت كرمان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، في تدوينة لها على صفحتها في "فيسبوك"، نشرتها اليوم الثلاثاء: "ترعى الإمارات وبصورة ممنهجة اغتيال القيادات السلفية والإصلاحية في المناطق الجنوبية، حتى يخلو لها ولمليشياتها الجو. لكن شعبنا أقوى منهم. ولن تمر هذه الجرائم دون حساب".

وأضافت: "سنحاسب (ولي عهد أبوظبي) محمد بن زايد و(ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان على كافة الجرائم الظاهرة والباطنة التي ارتكبوها بحق أبناء شعبنا".

من جانبه، دعا وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحمد عطية، السلطات إلى "التحرك السريع لإنقاذ علماء ودعاة عدن"، مشيرا عمليات الاغتيال ضد رجال الدين في عدن طالت أكثر من 16 خطيب وداعية وعالم خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: صفحة توكل كرمان في "فيسبوك"

إينا أسالخانوفا