مصر في حالة استنفار أمني قصوى (صور)

رفعت الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني للدرجة القصوى في سائر أراضي مصر ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شوارع مدن البلاد بينها القاهرة بعد انطلاق حملة واسعة ضد الإرهاب في سيناء.

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وأعلنت الداخلية، على لسان مصدر أمني رفيع المستوى في الوزارة، اليوم الجمعة، "رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني للدرجة القصوى بجميع محافظات مصر، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن في ربوع البلاد، خاصة في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، لاقتلاع جذور الإرهاب البغيض".

وأوضح المصدر أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ومرافق الدولة الحيوية ومحطات الكهرباء والمياه ودور العبادة والأماكن السياحية.

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وأضاف أنه تم تكثيف الخدمات الأمنية ونشر الكمائن والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة في جميع الميادين والمحاور بداخل كل محافظة وأيضا على الطرق الحدودية الواصلة بين المحافظات.

وأشار المصدر إلى صدور توجيهات للقيادات الأمنية في المحافظات على مستوى الجمهورية بالمرور الميداني على الخدمات، فضلا عن الدفع بقوات إضافية نظامية وسرية أمام مداخل ومخارج كل محافظة، مع مواصلة الحملات الأمنية لتمشيط الجزر النيلية والمناطق الجبلية والقرى والنجوع النائية للقضاء على كافة البؤر التي تهدد أمن وسلم المواطنين.

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وأضاف المصدر أن كافة قطاعات وزارة الداخلية تعمل على مدار 24 ساعة لملاحظة الحالة الأمنية والتصدي لكافة أشكال الخروج عن القانون، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام، فضلا عن نشر خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، لتمشيط كافة المناطق الحيوية باستمرار، وفحص كافة البلاغات أيا كانت درجة أهميتها.

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ونوه بأن كاميرات المراقبة الحديثة التابعة للإدارة العامة للمرور وإدارات المرور على مستوى الجمهورية، والتي تقوم بمتابعة الحالة المرورية وربطها بغرفة العمليات المركزية، تراقب أيضا الحالة الأمنية على مدار الساعة.

وفي وقت سابق من الجمعة أعلنت القوات المسلحة المصرية إطلاق عملية عسكرية واسعة بدأت صباح الجمعة ضد العناصر الإرهابية في سيناء والصحراء الغربية.

المصدر: المصري اليوم + اليوم السابع

رفعت سليمان