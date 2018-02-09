الجيش المصري يطلق عملية واسعة ضد العناصر الإرهابية في سيناء

بدأ الجيش المصري صباح اليوم الجمعة، عملية عسكرية واسعة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ضد العناصر الإرهابية في سيناء، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية.

#المتحدث_العسكرى : بيان بشأن العملية الشاملة للقوات المسلحة في سيناء 2018 pic.twitter.com/Cvv67JUEYP — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) February 9, 2018

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، في بيان، أذاعه التلفزيون الرسمي: إنه "في إطار التكليف الصادر من السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، لمجابهة شاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة، بدأت صباح اليوم قوات إنفاذ القانون تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء، وبمناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غربي وادي النيل، إلى جانب تنفيذ مهام مناورات تدريبية وعملياتية أخرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وضمان تحقيق الأهداف المخططة لتطهير المناطق التي تتواجد بها بؤر إرهابية وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف بالتوازي مع مجابهة الجرائم الأخرى ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلي، ولذا تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بأبناء شعب مصر العظيم في كافة أنحاء الجمهورية بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الإرهاب واقتلاع جذوره والإبلاغ الفوري عن أي عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن".

وتأتي هذه الخطوة بعد إرسال الجيش المصري تعزيزات إلى مدينة العريش، التي شهدت حالة من التأهب القصوى على مدار الساعات الماضية، مع الإعلان عن حالة طوارئ في مستشفيات المحافظة والإسماعيلية

المصدر: وكالات

نادر همامي