بطلب مصري.. هنية على رأس وفد من حماس إلى مصر

غادر وفد من حركة حماس يتصدره رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، قطاع غزة باتجاه القاهرة.

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وأفادت مصادر في الحركة، بأن الزيارة جاءت بطلب مصري، وضم الوفد أيضا عضو المكتب السياسي خليل الحية، وروحي مشتهى، وفتحي حماد، ورئيس اللجنة الادارية سابقا عبدالسلام صيام، وعضو اللجنة الإدارية القانونية محمد الرقب.

هذا ولم تشر المصادر إلى طبيعة الدعوة التي تلقتها حماس، أو الجهة التي ستلتقيها في القاهرة.

من جهتها، أعلنت مصر، اليوم، رفع حالة الاستنفار الأمني للدرجة القصوى في كل أنحاء البلاد، بالتزامن مع انطلاق عملية عسكرية بعنوان "المجابهة الشاملة"، ضد الإرهاب، في عدة مناطق بينها سيناء.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إنه: "تم رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني للدرجة القصوى في جميع محافظات مصر".

كما أغلقت مصر معبر رفح الحدودي مع غزة، وكان آلاف المسافرين الفلسطينيين قد احتشدوا، أمس الخميس، عند المعبر على أمل أن تُتاح لهم فرصة للعبور.

المصدر: القدس العربي