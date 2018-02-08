إطلاق نار من سوريا على طائرة إسرائيلية بدون طيار فوق الجولان

تحدث الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، عن إطلاق نيران من الأراضي السورية باتجاه المنطقة المحتلة من هضبة الجولان عند مجدل شمس.

وأفادت القوات الإسرائيلية بأنه تم العثور على طلقات نارية تسببت بأضرار لمنزل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن إطلاق النار لم يسفر عن وقوع إصابات.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الجيش الإسرائيلي قوله إن نيرانا أطلقت من الأراضي السورية باتجاه طائرة إسرائيلية من دون طيار كانت تحلق فوق هضبة الجولان.

المصدر: صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية

ياسين بوتيتي