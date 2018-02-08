أبو الغيط: 40% من العرب يعانون من نقص في المياه

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أن عملية التنمية في العالم العربي لا تجري في ظروف طبيعية حيث تعرقلها تحديات مختلفة.

وأشار أبو الغيط، في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس، إلى أن الأمة العربية تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى طاقة من النور والأمل، حيث لا تزال التهديدات والتحديات الخطيرة تتوالى عليها "من كل حدب وصوب".

مما لا شك فيه أن عملية التنمية في العالم العربي لا تجري في ظروف طبيعية، ولا تحيط بها بيئة مهيئة أو حاضنة أو داعمة.. بل على العكس، نرى استمرارا للعنف وللاضطرابات في أنحاء مختلفة من الوطن العربي، فضلا عن استمرار القرارات أحادية الجانب التي تقوض من حقوق الشعب الفلسطيني.. كل تلك الأمور تزيد من صعوبة إيجاد منظومة تنموية متكاملة وفعالة تضع إعادة تأهيل وتنمية الإنسان في مقدمة أولوياتها، جنبا إلي جنب مع إعادة إعمار ما تم تدميره وهدمه. أحمد أبو الغيط

وأكد أبو الغيط أن المنطقة العربية تعاني من أكبر عجز غذائي في العالم وهي المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في الجوع والفقر خلال السنوات الماضية، موضحا أن العرب الذين يمثلون 5% من سكان العالم لا يحصلون إلا على 1% من مصادر المياه العذبة، ويقطن 40% منهم في مناطق تعاني من الشح المائي.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن تحديات المرحلة الراهنة تتطلب من الأمة العربية مزيدا من التضافر والتكاتف وإزكاء منظومة العمل العربي المشترك "بروح جديدة تتسم بمزيد من الإخلاص والاجتهاد والحيوية"، معتبرا تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي "أمرا حتميا لا فكاك منه لمواكبة التطورات الجارية"

وفي ختام كلمته أعلن أبو الغيط أن الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها العام المقبل ستنظم في لبنان.

المصدر: RT

نادر عبد الرؤوف