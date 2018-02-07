انتحار "مقاتلة" إيرانية في كردستان العراق

أعلن مصدر أمني في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، انتحار "مقاتلة" إيرانية في صفوف قوات البيشمركة الكردية شرقي الإقليم.

وقال المصدر لموقع "السومرية نيوز"، إن المقاتلة (25 سنة) تنتمي لصفوف البيشمركة التابعة لحزب "حرية كردستان" الإيراني المعارض، مشيرا إلى أنها انتحرت في قضاء "كويسنجق" شرق أربيل "حين كانت تؤدي واجبها".

وتابع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث، ونقلت جثة المقاتلة إلى الطب العدلي".

وأشار الموقع إلى وجود عدة مقرات لأحزاب كردية إيرانية معارضة في الإقليم.

المصدر: السومرية نيوز

علي جعفر