كيف ستتسلح "ميسترال" المصرية بأقوى الأسلحة والمعدات الروسية؟

أعلن مساعد الرئيس الروسى لشؤون التعاون العسكرى التقني فلاديمير كوجين، أن روسيا تبحث مع مصر إمكانية توفير معدات روسية إضافية للسفن المصرية حاملة الطائرات الهليكوبتر من نوع ميسترال.

وأوضح كوجين أن موسكو تواصل العمل بنشاط على موضوع "ميسترال" من حيث تجهيزها بالمعدات الأخرى وهي: أنظمة الأسلحة وأنظمة التحكم، مشيرا إلى أن كل شئ سيكون واضحا في عام 2018.

وأشار مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، أن العمل مستمر أيضا في تجهيز عقد توريد طائرات الهليكوبتر "كا-52ك" كاتران المشهورة بالتمساح لوضعها على متن حاملات الطائرات المصرية، حيث فازت روسيا بالمناقصة لتوريد هذه المروحيات في مايو 2017.

يذكر أن روسيا تعاقدت مع فرنسا، في وقت سابق، لبناء سفينتي ميسترال، لكن بسبب الأزمة الأوكرانية لم تسلمهما فرنسا لروسيا، فاشترتهما مصر.

وتعد مروحيات "كا 52 ك" تعديلا للمروحية الهجومية "كا 50" والمعروفة بـ"القرش الأسود"، وهي مصممة للكشف وتحديد الأهداف المختلفة، المتحركة منها والثابتة، إضافة إلى تدمير المدرعات والمروحيات المعادية والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض.

والسمة الرئيسية المميزة للنسخة البحرية للمروحية هي النظام الناقل، والذي يسمح بطي شفرات المروحية لتناسب السفينة الحاملة "ميسترال".

المصدر: "تاس"