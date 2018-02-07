أنباء عن تفجير مسلحين لضريح والدة القذافي في ليبيا

فجر مسلحون مجهولون ضريح عائشة بالنيران، والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بوادي جارف غربي مدينة سرت.

وذكر موقع "بوابة الوسط" الإعلامي الليبي، اليوم الأربعاء، أن المسلحين فجروا الضريح في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.

ونقل الموقع عن أحد أبناء قبيلة القذاذفة بوادي جارف قوله، إن التفجير خلف أضرارا بالقبر المنبوش منذ نوفمبر/تشرين الثاني العام 2011، في المبنى الواقع خارج مسجد عائشة بالنيران، الذي تحطمت نوافذه وأبوابه نتيجة التفجير.

من جهتها، رجحت مصادر محلية لقناة "ليبيا 24" بأن تكون عناصر سلفية وراء هذا الاعتداء.

المصدر: "بوابة الوسط"، "ليبيا 24"

أنطون زوييف