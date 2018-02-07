ليبيا.. البرغثي ينفي إدلاءه بشهادته أمام المحكمة الجنائية الدولية

نفى وزير الدفاع المفوض من قبل حكومة الوفاق الليبية المهدي إبراهيم البرغثي، ما تناولته وسائل إعلام محلية بأنه بصدد الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال البرغثي في بيان نشره: "هذه الأنباء تهدف لنشر الفتنة وزيادة الانقسام بين الليبيين"، واصفا إياها بـ "الأخبار الكاذبة والعارية عن الصحة"، والتي يراد منها تشويه صورته وضرب جهود الوفاق.

وأضاف أنه بصفته الشخصية وكوزير للدفاع كان ولا يزال مع قضية أهالي بنغازي "في حربهم على الإرهاب"، مؤكدا على أن جميع الوحدات العسكرية والقوات المسلحة في الجيش الليبي سواء في الشرق أو الغرب "هي جيش ليبي واحد لدعم جهود المصالحة الوطنية".

المصدر: RT

علي جعفر