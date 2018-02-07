انتحارية تفجر نفسها داخل مدرسة في العراق
alsumaria.tv
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فجرت انتحارية متزنّرة بحزام ناسف نفسها اليوم داخل مدرسة خالية من التلاميذ لجأت إليها في قضاء الطارمية شمالي بغداد.
وأوضح قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي أنه وبعد الحصول على المعلومات الاستخباراتية ذات الشأن حاصر رجال الأمن الانتحارية التي فجرت نفسها تفاديا للوقوع في قبضة الشرطة.
بالصور.. ما خلفه #تفجير الانتحارية في #الطارمية اليومhttps://t.co/USLTpc5RsBpic.twitter.com/R08ShDNF8d— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) 7 февраля 2018 г.
وأضاف الربيعي أنها كانت تخطط لتفجير نفسها في إحدى مناطق بغداد الحيوية، وأن العملية ألحقت أضرارا مادية بالمدرسة دون وقوع خسائر بشرية.
المصدر: alsumaria.tv
ألكسندر توميلين
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