 
مباشر

انتحارية تفجر نفسها داخل مدرسة في العراق

أخبار العالم العربي

انتحارية تفجر نفسها داخل مدرسة في العراق
alsumaria.tv
آثار تفجير الانتحارية داخل مدرسة في العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ju9u

فجرت انتحارية متزنّرة بحزام ناسف نفسها اليوم داخل مدرسة خالية من التلاميذ لجأت إليها في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وأوضح قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي أنه وبعد الحصول على المعلومات الاستخباراتية ذات الشأن حاصر رجال الأمن الانتحارية التي فجرت نفسها تفاديا للوقوع في قبضة الشرطة.

وأضاف الربيعي أنها كانت تخطط لتفجير نفسها في إحدى مناطق بغداد الحيوية، وأن العملية ألحقت أضرارا مادية بالمدرسة دون وقوع خسائر بشرية.

المصدر: alsumaria.tv

ألكسندر توميلين 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة