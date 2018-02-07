وزارة الدفاع الروسية: نعمل على تحديد قنوات إيصال مضادات الطائرات المحمولة على الكتف إلى الإرهابيين

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها تعمل على تقصي قنوات إيصال أنظمة الدفاع المضادة للطائرات المحمولة على الكتف إلى إرهابيي "جبهة النصرة" في سوريا، وتحديد نوع هذه المنظومات.

وقالت الوزارة في بيان: "ما يبعث على القلق البالغ، هو حصول إرهابيين (من النصرة) على منظومات صواريخ الدفاع المضادة للطائرات المحمولة على الكتف، التي يمكن استخدامها ليس فقط في سوريا وليس فقط ضد الطائرات العسكرية".

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت عن إسقاط إحدى طائراتها المقاتلة من طراز سو-25 من قبل مسلحين في محافظة إدلب بسوريا ومقتل قائدها، مشيرة إلى استخدام الإرهابيين صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف.

المصدر: وكالات