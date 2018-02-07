لودريان: على الجماعات الإيرانية و"حزب الله" مغادرة سوريا

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى انسحاب كافة القوات المدعومة من قبل إيران، بما فيها "حزب الله" من سوريا.

وردا على سؤال عن موقف باريس حول وجود القوات التركية في سوريا، قال لودريان في حديث لقناة "بي أف أم تي في"، إنه من الضروري "انسحاب الجميع الذين لا يجب أن يكونوا في سوريا، بما في ذلك المليشيات الإيرانية وبينها "حزب الله".

واتهم لودريان إيران وتركيا بانتهاك القانون الدولي في سوريا، وقال تعليقا على العملية التركية بشمال سوريا إن "ضمان أمن الحدود لا يعني قتل المدنيين، وهذا ما يجب إدانته، وفي ظل الوضع الخطير في سوريا، ينبغي (على تركيا) عدم تصعيد الحرب".

وعلى حد قول الوزير الفرنسي، فإن القانون الدولي "تنتهكه تركيا والنظام في دمشق وإيران وهؤلاء الذين يهاجمون الغوطة الشرقية وإدلب".

جدير بالذكر أن الحكومة السورية اعتبرت التدخل التركي بشمال البلاد عدوانا، وطالبت أكثر من مرة بانسحاب كافة القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بدون موافقة دمشق، وخاصة القوات التركية والأمريكية.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف