موسكو تؤكد قصف المسلحين ملحقيتها التجارية في دمشق

أكدت وزارة الخارجية الروسية قصف مبنى ملحقيتها التجارية في العاصمة السورية دمشق بقذيفة أطلقتها الجماعات المسلحة.

وقالت الوزارة في بيان إن القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا، واقتصر على أضرار مادية بالغة لحقت مبنى الملحقية التجارية.

وأعربت الوزارة عن إدانتها الشديدة "لهجوم آخر من قبل الإرهابيين ضد البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي في دمشق، الذي أصبح حلقة ضمن سلسلة جرائم ارتكبوها في الأيام الأخيرة ضد المدنيين في العاصمة السورية".

وناشدت الوزارة "الشركاء الدوليين والإقليميين لإلقاء نظرة موضوعية على ما يجري وأن يقدموا تقييما سليما ومبدئيا للهجمات الإرهابية الموجهة ضد الممثليات الدبلوماسية والمباني الدينية والبعثات الإنسانية".

المصدر: RT

علي جعفر