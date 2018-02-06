قتلى وجرحى في قصف على دمشق وريفها

أفادت وكالة "سانا" بسقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين في أحياء سكنية بالعاصمة دمشق وريفها، في قصف نفذته المجموعات المسلحة من الغوطة الشرقية.

وأكد مصدر في قيادة شرطة دمشق وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة، إثر قصف المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية مناطق الشيخ سعد بحي المزة والعباسيين وركن الدين.

وفي وقت سابق أطلقت المجموعات المسلحة قذائف هاون على حى باب توما في العاصمة، ما تسبب بمقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية ببعض المنازل والمحلات التجارية والسيارات.

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المصدر: سانا

علي جعفر