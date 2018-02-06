مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بقذائف استهدفت حي باب توما

أفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بمقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين جراء سقوط قذائف هاون وأخرى صاروخية على حي باب توما في دمشق القديمة.

من جهتها أشارت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سقوط قذيفتي هاون في حي الآس الشرقي بمدينة جرمانا في ريف دمشق دون ورود أنباء عن وقوع إصابات، وسمع دوي انفجار قذيفة صاروخية في محيط سوق الهال في حي الزبلطاني دون ورود أنباء عن إصابات.

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إلى ذلك لقي 3 مدنيين حتفهم وأصيب 20 آخرون بجروح نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على دمشق القديمة ومشفى الشرطة في حرستا الاثنين، بحسب وكالة "سانا".

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله