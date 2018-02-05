مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص بقذائف استهدفت دمشق

قتلت امرأة وأصيب 3 آخرون بجروح جراء قذائف أطلقها مسلحون معارضون استهدفت أحياء سكنية في منطقة دمشق القديمة وأحياء متفرقة أخرى في العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن مجموعات مسلحة تنتشر في بعض مناطق الغوطة الشرقية استهدفت ظهر اليوم حي باب توما بقذائف هاون خلفت قتلى وجرحى وإصابات مدنية.

وأضاف المصدر أن قذيفتين سقطتا على شارع الأمين في حي الشاغور وأخرى على حي الدويلعة وتسببتا بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم وبعض المحال التجارية.

وأشارت وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أحياء متفرقة في العاصمة السورية دمشق وأطرافها شهدت اليوم سقوط قذائف أطلقها مسلحون، على حي عش الورور وحي ابن العساكر والدويلعة ومنطقة الآثار وباب توما وشارع الثورة.

وكانت المجموعات المسلحة استهدفت أمس حيي المزة وعش الورور وضاحية حرستا السكنية في دمشق وريفها أدت إلى إصابة 15 شخصا بجروح متفاوتة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله