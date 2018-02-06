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السعودية والإمارات والبحرين تتصدى لـ"تدويل الحرمين"

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السعودية والإمارات والبحرين تتصدى لـ
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أكد زير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أنه لا يوجد أي مركز ديني في العالم إلا وتتولى مسؤوليته دولة ذات سيادة.

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هذا الموقف الذي أوضحه وزير الخارجية البحريني على حسابه في تويتر، جاء في سياق تغريدات مشابهة تصدت فيها شخصيات سعودية وإماراتية وبحرينية لما عدت بأنها حملة لأصحاب "النوايا السيئة" تدعو إلى تدويل الحرمين الشريفين.

وزير الخارجية البحريني، لفت تحت هاشتاغ "#إلا_الحرمين_الشريفين" الذي انتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن السعودية خير مثال في مسؤوليتها عن الحرمين الشريفين"للأمانة والبذل والالتزام والرعاية والحماية".

المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني بدوره اتهم من "لا يعيشون إلا بالمؤمرات والخساسة والكذب والانحطاط"، بإقامة مؤسسات وهمية تدعو إلى تدويل الحرمين، مذكرا بتصريح سابق لوزير الخارجية السعودية عادل الجبير عد فيه مثل هذا الطرح "إعلان حرب".

أما وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، فقد أكد أن مآل مثل هذه الخطط إلى الفشل، ملمحا كما فعل ذلك زميلاه وإن بدرجات متفاوتة، إلى أن خيوط هذه الحملة تقود إلى قطر.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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