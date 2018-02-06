السعودية والإمارات والبحرين تتصدى لـ"تدويل الحرمين"

أكد زير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أنه لا يوجد أي مركز ديني في العالم إلا وتتولى مسؤوليته دولة ذات سيادة.

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هذا الموقف الذي أوضحه وزير الخارجية البحريني على حسابه في تويتر، جاء في سياق تغريدات مشابهة تصدت فيها شخصيات سعودية وإماراتية وبحرينية لما عدت بأنها حملة لأصحاب "النوايا السيئة" تدعو إلى تدويل الحرمين الشريفين.

ليس هناك مركز ديني ، لأي دين سماوي او غيره ، يحج إليه الناس في العالم إلا و تتولى مسؤوليته دولة ذات سيادة . و لنا في المملكة العربية السعودية خير مثال للامانة و البذل و الالتزام و الرعاية و الحماية . #إلا_الحرمين_الشريفين — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) February 5, 2018

كلما فشلت لكم خطة ، و سقطت لكم مؤامرة ، عدتم الى حكاية تدويل الحرمين … اصمتوا فقد اضحكتم العالم #إلا_الحرمين_الشريفين — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) February 5, 2018

كلامكم عن تدويل الحرمين الشريفين لا يفتح لكم باب للنقاش ، بل يكشف النوايا السيئة و الافلاس السياسي و السقوط الاخلاقي الذي تعيشونه يوم بعد يوم . #إلا_الحرمين_الشريفين — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) February 5, 2018

وزير الخارجية البحريني، لفت تحت هاشتاغ "#إلا_الحرمين_الشريفين" الذي انتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن السعودية خير مثال في مسؤوليتها عن الحرمين الشريفين"للأمانة والبذل والالتزام والرعاية والحماية".

لأنهم لا يواجهون ولا يعيشون إلا بالمؤمرات والخساسة والكذب والانحطاط. يقومون بإنشاء المنظمات الوهمية في الدول البعيدة وإعلام الظل ويدعون لتدويل الحرمين. للإيهام بأن ليس لهم علاقة.

سبق تحذيرهم صراحة وعلى لسان وزير الخارجية أن هذا إعلان حرب.

لاتختبروا صبر الكبار أيها الأقزام. — سعود القحطاني (@saudq1978) February 5, 2018

المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني بدوره اتهم من "لا يعيشون إلا بالمؤمرات والخساسة والكذب والانحطاط"، بإقامة مؤسسات وهمية تدعو إلى تدويل الحرمين، مذكرا بتصريح سابق لوزير الخارجية السعودية عادل الجبير عد فيه مثل هذا الطرح "إعلان حرب".

خطة المرتبك نحو تدويل الحرمين ستفشل كما فشلت سابقا، تعودنا منه السقوط والسقطات، وعرفنا عنه التآمر والأذى، وسيبقى معزولا منبوذا ولن تجلب هرولته له الأمان. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 5, 2018

أما وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، فقد أكد أن مآل مثل هذه الخطط إلى الفشل، ملمحا كما فعل ذلك زميلاه وإن بدرجات متفاوتة، إلى أن خيوط هذه الحملة تقود إلى قطر.

كلامكم عن تدويل الحرمين الشريفين لا يفتح لكم باب للنقاش ، بل يكشف النوايا السيئة و الافلاس السياسي و السقوط الاخلاقي الذي تعيشونه يوم بعد يوم . #إلا_الحرمين_الشريفين — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) February 5, 2018

المصدر: تويتر

محمد الطاهر