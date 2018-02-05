التحالف العربي يؤكد اعتراض صاروخ بالستي حوثي

أكد المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي اعتراض قوات الدفاع الجوي صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية نحو مدينة خميس مشيط جنوبي غرب المملكة.

واتهم المتحدث باسم التحالف الحوثيين بالتعمد في "استهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان" من خلال إطلاق الصاروخ، الذي تم اعتراضه صباح اليوم.

وأضاف أن "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة" بقدرات نوعية.

وكانت "القوة الصاروخية" الموالية للحوثيين، أعلنت إطلاقها صاروخا باليستيا قصير المدى على قاعدة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بعسير في السعودية.

ونقل موقع "المسيرة نت" عن مصدر عسكري في "القوة الصاروخية والدفاع الجوي"، قوله إن "الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية في القاعدة المستهدفة".

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المصدر: وكالات

علي جعفر