الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على عسير

أعلنت "القوة الصاروخية" الموالية للحوثيين، اليوم الاثنين، إطلاقها صاروخا باليستيا قصير المدى على قاعدة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بعسير في السعودية.

وبحسب ما نقلت "المسيرة نت" عن مصدر عسكري في "القوة الصاروخية والدفاع الجوي"، فإن"الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية في القاعدة المستهدفة".

لحظة التصدي للصاروخ الباليستي في سماء #خميس_مشيط. (متداول) pic.twitter.com/aOykS8GDaC — هاشتاق السعودية (@HashKSA) ٥ فبراير، ٢٠١٨

إقرأ المزيد

بينما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، نقلا عن قناة "العربية" أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت صباح اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على خميس مشيط في عسير.

ولم يصدر التحالف العربي أي تعليق حول هذه الأنباء.

المصدر: المسيرة + سبق

أحمد باديان