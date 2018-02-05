الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على عسير
أعلنت "القوة الصاروخية" الموالية للحوثيين، اليوم الاثنين، إطلاقها صاروخا باليستيا قصير المدى على قاعدة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بعسير في السعودية.
وبحسب ما نقلت "المسيرة نت" عن مصدر عسكري في "القوة الصاروخية والدفاع الجوي"، فإن"الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية في القاعدة المستهدفة".
🔴 قبل قليل..— صحيفة تواصل (@twasulnews) ٥ فبراير، ٢٠١٨
بالفيديو.. الدفاع الجوي يعترض صاروخًا باليستيًّا في سماء خميس مشيطhttps://t.co/LhwaWd8Nxk#خميس_مشيط#السعوديةpic.twitter.com/n96U5wZuc6
لحظة التصدي للصاروخ الباليستي في سماء #خميس_مشيط. (متداول) pic.twitter.com/aOykS8GDaC— هاشتاق السعودية (@HashKSA) ٥ فبراير، ٢٠١٨
بينما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، نقلا عن قناة "العربية" أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت صباح اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على خميس مشيط في عسير.
ولم يصدر التحالف العربي أي تعليق حول هذه الأنباء.
المصدر: المسيرة + سبق
أحمد باديان