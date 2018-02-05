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الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على عسير

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على عسير
Reuters Mohamed Al-Sayaghi
صورة أرشيفية
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أعلنت "القوة الصاروخية" الموالية للحوثيين، اليوم الاثنين، إطلاقها صاروخا باليستيا قصير المدى على قاعدة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بعسير في السعودية.

وبحسب ما نقلت "المسيرة نت" عن مصدر عسكري في "القوة الصاروخية والدفاع الجوي"، فإن"الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية في القاعدة المستهدفة".

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بينما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، نقلا عن قناة "العربية" أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت صباح اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على خميس مشيط في عسير.

ولم يصدر التحالف العربي أي تعليق حول هذه الأنباء.

المصدر: المسيرة + سبق

أحمد باديان

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