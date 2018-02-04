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الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين مجددا

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين مجددا
Reuters Mussa Qawasma
الجيش الإسرائيلي في الصفة الغربية
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اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية، ونشر مساء اليوم الأحد، فرق مشاة في حي الجابريات في المدينة الفلسطينية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة في حي الجابريات المؤدي إلى طريق برقين، حيث نصب هناك حاجزا عسكريا أمام حركة السكان.

من جهة أخرى اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وصادرت دراجته النارية، بعد اقتحامها البلدة ومداهمة منزل ذويه.

وكان فلسطيني قد توفي متأثرا بجروحه بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه أثناء عملية توغل إسرائيلية داخل مدينة جنين.

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المصدر: وفا

علي جعفر

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