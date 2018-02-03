مراسلتنا: مقتل فلسطيني متأثرا بجروحه إثر العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين

توفي فلسطيني متأثرا بجروحه ليوم السبت خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية.

وأفادت مراسلتنا بأن المواطن الفلسطيني أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه أثناء عملية توغل إسرائيلية داخل مدينة جنين.

وأشارت مراسلتنا في رام الله إلى أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي والمستعربين اقتحمت بلدة برقين، وقامت بنصب الحواجز العسكرية في محيطها، وبدأت عمليات دهم وتفتيش لعدة منازل بحثا عن مطلوبين.

وأكد شهود عيان من برقين أن القوات الإسرائيلية تقوم بتفتيش عشوائي داخل منازل المواطنين وسط البلد والحارة الشرقية، كما وقاموا بنشر القناصة على أسطح المنازل وحاصروها، ودفعت بتعزيزات إضافية للبلدة ترافقها جرافتان عسكريتان.

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واندلعت مواجهات عنيفة بين العشرات من الشبان والقوات الإسرائيلية لدى دخولها الحارة الشرقية وسط إطلاق للرصاص الحي والمعدني، الأمر الذي أسفر عن إصابة ثمانية مواطنين بجروح مختلفة، كما اعتقلت 4 مواطنين قبل انسحابها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم بلدة الكفير جنوب شرق جنين وحاصرت منزلا كانت تشتبه أن المطلوب أحمد جرار منفذ عملية نابلس بداخله، واعتقلت مواطنين وانسحبت من البلدة.

المصدر: RT + وكالات