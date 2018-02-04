الحكيم يحث السياسيين العراقيين على تبني "وثيقة شرف"

حث زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، القوى السياسية التي ستشارك في الانتخابات إلى تبني "وثيقة شرف" تتضمن ما سوف تقدمه القوى في المرحلة المقبلة.

وقال الحكيم في كلمة له خلال المؤتمر التأسيسي لـ"مجلس الشباب الوطني" في بغداد:

"نحث القوى السياسية والتحالفات وكل من ينزل للمعترك الانتخابي للتعاهد وتبني وثيقة شرف تركز على الايجابيات وما قدم خلال الفترة الماضية للناس وما سوف تقدمه في المرحلة المقبلة".

وشدد السياسي العراقي على أهمية "التنافس الشريف على أساس البرامج لا على أساس التسقيط والتشوهات"، لافتا إلى "ضرورة استثمار الانتصارات العسكرية والسياسية والاجتماعية التي تحققت والتي جعلت العراق محط إعجاب العالم".

وتعهد الحكيم "بطرح برنامج واضح لبناء الدولة والالتزام به بقدر ما يعطى له من مساحة"... "والتمسك بالمشروع الوطني الذي بدأ به تيار الحكمة وأصبح سمة يتحدث بها الجميع، وضرورة الانفتاح على جميع المؤمنين بالعملية السياسية ومشاركتهم".

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وصادق مجلس النواب العراقي في يناير/كانون الثاني الماضي، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في مايو/أيار المقبل، بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بموجبه التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، مؤكدة عدم جواز تغيير الموعد.

المصدر: السومرية نيوز