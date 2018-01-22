البرلمان العراقي يصادق على إجراء الانتخابات في موعدها في 12 مايو

صادق البرلمان العراقي اليوم الاثنين على إجراء الانتخابات النيابية المقررة دستوريا في موعدها في 12 مايو/أيار المقبل.

ونقلت السومرية نيوز عن مصدر برلماني أن "مجلس النواب صادق على قرار بتحديد 12 أيار لسنة 2018 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية .. وتم القرار بالإجماع".



وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته السابعة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وبحضور 171 نائبا، فيما أشار مصدر برلماني إلى أن المجلس سيناقش الإجراءات الخاصة بالانتخابات وتهيئة الأجواء المناسبة لها.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، قرارا تفسيريا لأحكام المادة (56/ ثانيا) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب، قضت فيه بوجوب التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، مؤكدة عدم جواز تغيير الموعد.

المصدر: السومرية

نتاليا عبدالله