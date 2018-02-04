ماذا قال الملك سلمان وولي عهده لأصغر معلق على سباقات الهجن؟

روى أصغر "معلق هجن" بالخليج العربي، تفاصيل الحديث الذي دار بينة وبين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده في نهاية الحفل الكبير لسباق الهجن.

وقال علي البلوي، البالغ من العمر 15 عاما، في حديث لصحيفة "سبق" السعودية: "أثناء تشرفي بالسلام على خادم الحرمين، قال لي أنت تمثل السعودية داخليا وخارجيا".

فيديو📽

كشف علي فالح دبشي بن مظهر البلوي 15 عاماً أصغر معلق هجن بالخليج عن حديث خادم الحرمين وولي العهد معه .

.

وحسب "سبق" قال خادم #الحرمين_الشريفين، قال لي أنت تمثل السعودية داخلياً وخارجياً، فيما قال لي سمو ولي العهد “أنت أخوي وراح أتابعك من الآن واستمر يا بطل. pic.twitter.com/gaKGMOiA2Y — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ٢ فبراير، ٢٠١٨

وأضاف البلوي: "بينما قال لي سمو ولي العهد محمد بن سلمان، أنت أخوي وراح أتابعك من الآن واستمر يا بطل، واعتبر هذه الكلمات من القيادة وساما على صدري وستظل هي الحافز للاستمرار في التعليق".

خادم الحرمين يُكرم أصغر معلق بسباقات الهجن في الخليج.. ابن قبيلة بلي المعلق علي بن فالح بن دبشي البلوي



صحيفة آفاق نيوز :



https://t.co/YmhqCpaZ6H



🔴سبق وان اطرينا واشدنا بهذه الموهبه المميزه وها هو اليوم يكرم من اكبر واعظم شخصيه في العالم

ونتمنى التوفيق للجميع 🔴 pic.twitter.com/qBbyKy7Tzr — جابرناصرالهاجري(هجن) (@jaber_nasser3) ٢ فبراير، ٢٠١٨

إقرأ المزيد

وتابع البلوي: "تم اختياري للتعليق في المهرجان ضمن 20 معلقا على مستوى الخليج، وتم اختياري ضمن أربعة معلقين للتعليق على أشواط الحفل الختامي، وأنا أمارس هذه الهواية منذ عامين كما أنني المعلق الرسمي لميدان تبوك للهجن".

وأشار البلوي إلى أن "التعليق يعتبر ثقافة، وأعتمد في التعليق أثناء سباقات الهجن على ما أقرأ وأحفظ من معلومات، وخلال تعليقي في المهرجان الكبير أمس استعنت بقصيدة في مدح الملك عبد العزيز والملك سلمان وولي العهد".

المصدر: سبق

أحمد باديان