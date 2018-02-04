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ماذا قال الملك سلمان وولي عهده لأصغر معلق على سباقات الهجن؟

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ماذا قال الملك سلمان وولي عهده لأصغر معلق على سباقات الهجن؟
Reuters Fahad Shadeed
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روى أصغر "معلق هجن" بالخليج العربي، تفاصيل الحديث الذي دار بينة وبين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده في نهاية الحفل الكبير لسباق الهجن.

وقال علي البلوي، البالغ من العمر 15 عاما، في حديث لصحيفة "سبق" السعودية: "أثناء تشرفي بالسلام على خادم الحرمين، قال لي أنت تمثل السعودية داخليا وخارجيا".

وأضاف البلوي: "بينما قال لي سمو ولي العهد محمد بن سلمان، أنت أخوي وراح أتابعك من الآن واستمر يا بطل، واعتبر هذه الكلمات من القيادة وساما على صدري وستظل هي الحافز للاستمرار في التعليق".

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وتابع البلوي: "تم اختياري للتعليق في المهرجان ضمن 20 معلقا على مستوى الخليج، وتم اختياري ضمن أربعة معلقين للتعليق على أشواط الحفل الختامي، وأنا أمارس هذه الهواية منذ عامين كما أنني المعلق الرسمي لميدان تبوك للهجن".

وأشار البلوي إلى أن "التعليق يعتبر ثقافة، وأعتمد في التعليق أثناء سباقات الهجن على ما أقرأ وأحفظ من معلومات، وخلال تعليقي في المهرجان الكبير أمس استعنت بقصيدة في مدح الملك عبد العزيز والملك سلمان وولي العهد".

المصدر: سبق

أحمد باديان

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