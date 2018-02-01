العاهل السعودي يرعى الحفل الختامي لـ"مهرجان الملك عبد العزيز للهجن"

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات مهرجان "الملك عبد العزيز للهجن"، بحفل رعاه الملك سلمان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في القرية السعودية للإبل بمدينة الرياض.

وحضر الحفل كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد إمارة دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الشؤون الرياضية في سلطنة عمان سعد بن محمد السعدي وآخرين.

منافساتها تجمع ما بين السرعة والدقة ..

وسرعتها تصل لـ 64 كلم/ ساعة.. #جائزة_الملك_عبدالعزيز_لسباقات_الهجن#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للابل_الثانيpic.twitter.com/rX1weFSQf2 — مهرجان الإبل (@alaibilfestival) ٣١ يناير، ٢٠١٨

#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للابل المهرجان العالمي الأول والرائد الذي يعزز الجوانب الحضارية والوطنية وتكون له عوائد ثقافية واقتصادية للمجتمع. #الإخباريةpic.twitter.com/xykt36n8um — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١ فبراير، ٢٠١٨

وقد انطلقت فعاليات المهرجان في دورته الثانية، مطلع يناير الماضي واستمرت حتى اليوم تحت عنوان: "الإبل.. حضارة"، في منطقة الصياهد الجنوبية للدهناء بالعاصمة الرياض.

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ويضم المهرجان إلى جانب جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل منظومة من الأنشطة التراثية من بينها جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن، و"العرضة السعودية تراث وأداء"، وجائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي، والأولمبياد الوطني للتاريخ، ومعرض سنام، وأنواع الإبل ونوادرها، وجائزة أجمل صورة للإبل، ومسابقات يبلغ مجموع جوائزها نحو 56 مليون دولار.

المصدر: وكالات

أحمد باديان