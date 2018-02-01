العاهل السعودي يرعى الحفل الختامي لـ"مهرجان الملك عبد العزيز للهجن"
اختتمت اليوم الخميس، فعاليات مهرجان "الملك عبد العزيز للهجن"، بحفل رعاه الملك سلمان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في القرية السعودية للإبل بمدينة الرياض.
وحضر الحفل كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد إمارة دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الشؤون الرياضية في سلطنة عمان سعد بن محمد السعدي وآخرين.
منافساتها تجمع ما بين السرعة والدقة ..— مهرجان الإبل (@alaibilfestival) ٣١ يناير، ٢٠١٨
وسرعتها تصل لـ 64 كلم/ ساعة.. #جائزة_الملك_عبدالعزيز_لسباقات_الهجن#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للابل_الثانيpic.twitter.com/rX1weFSQf2
#خادم_الحرمين_الشريفين يدشن ميدان الملك عبدالعزيز لساباقات الهجن.#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبلpic.twitter.com/M9JUwVsBx3— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) 1 февраля 2018 г.
شوط حيل مفتوح في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ١ فبراير، ٢٠١٨
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صور | #خادم_الحرمين يشرف الحفل الختامي لـ #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للابل. #الإخباريةpic.twitter.com/gshJUdMNmN— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١ فبراير، ٢٠١٨
#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للابل يعكس مدى اهتمام ورعاية #خادم_الحرمين و #ولي_العهد بالإبل وموروثها الثقافي والتاريخي. #الإخباريةpic.twitter.com/JusX0o2alj— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١ فبراير، ٢٠١٨
#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للابل المهرجان العالمي الأول والرائد الذي يعزز الجوانب الحضارية والوطنية وتكون له عوائد ثقافية واقتصادية للمجتمع. #الإخباريةpic.twitter.com/xykt36n8um— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١ فبراير، ٢٠١٨
#خادم_الحرمين يَرعى اليوم الحفل الختامي لـ #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل .— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ١ فبراير، ٢٠١٨
.#السعودية#مهرجان_الابل
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وقد انطلقت فعاليات المهرجان في دورته الثانية، مطلع يناير الماضي واستمرت حتى اليوم تحت عنوان: "الإبل.. حضارة"، في منطقة الصياهد الجنوبية للدهناء بالعاصمة الرياض.
ويضم المهرجان إلى جانب جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل منظومة من الأنشطة التراثية من بينها جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن، و"العرضة السعودية تراث وأداء"، وجائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي، والأولمبياد الوطني للتاريخ، ومعرض سنام، وأنواع الإبل ونوادرها، وجائزة أجمل صورة للإبل، ومسابقات يبلغ مجموع جوائزها نحو 56 مليون دولار.
المصدر: وكالات
أحمد باديان