"الأناضول" تعلن اختراق حسابها على "تويتر" ونشر تغريدة مسيئة لأيمن نور

أعلنت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم السبت، إن موقعها الرسمي على موقع "تويتر" تعرض للاختراق، مؤكدة أن المخترقين نشروا تغريدة مسيئة للسياسي المصري أيمن نور.

وقالت الوكالة في صفحتها بـ"تويتر": "في حدود الساعة 21:35 من مساء يوم الخميس، تم اختراق حساب وكالة الأناضول باللغة العربية على تويتر لمدة خمس دقائق تقريبا، ونشرت مادة تعرضت للسياسي المصري أيمن نور، قبل أن يتم إنهاء هذا الاختراق سريعا".

وتؤكد الأناضول أنها لم تنشر شيئا من ذلك مطلقا وان ما نشر نتيجة لعملية اختراق الحساب، كما تؤكد الوكالة بوجه عام أن عملها قائم على الالتزام بمبادئ المهنية والوموضوعية، وعدم التعرض دوما لخصوصيات الأشخاص، وتتقدم باعتذارها عن هذه الواقعة المؤسفة للأستاذ أيمن نور. — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٣ فبراير، ٢٠١٨

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وأضافت الوكالة في تغريدة أخرى: "تؤكد الأناضول أنها لم تنشر شيئا من ذلك مطلقا وأن ما نشر نتيجة لعملية اختراق الحساب، كما تؤكد الوكالة بوجه عام أن عملها قائم على الالتزام بمبادئ المهنية والموضوعية، وعدم التعرض دوما لخصوصيات الأشخاص، وتتقدم باعتذارها عن هذه الواقعة المؤسفة للأستاذ أيمن نور".

ونشرت صفحة "الأناضول" في وقت سابق، صورة غير ملائمة لأيمن نور، زعيم حزب "غد الثورة" المصري، ورئيس قناة "الشرق" التي تبث من تركيا، وهو ما أثار جدلا بين نشطاء التواصل الاجتماعي في مصر.

المصدر: الأناضول + تويتر

أحمد باديان