تويتر متاح أمام التغريدات المثيرة لزعماء العالم ومغلق للعامة

أعلن موقع تويتر أنه لن يحجب حسابات زعماء العالم حتى لو كانت تغريداتهم "مثيرة للجدل"، على الرغم من تفعيل "تويتر" آلية جديدة تحذف التغريدات التي تحث على الكراهية والعنف.

ويأتي إعلان تويتر الجمعة بعد أقل من شهر على بدء تطبيقه قواعد جديدة ترمي إلى استبعاد المحتوى الذي يتضمن "كراهية" وإساءة" من منصته، بما فيها الرسائل التي تمجد أو تروج للعنف، لكنه لم يتطرق أو يعمد إلى إزالة تغريدات معينة لزعماء سياسيين تخرق سياسته.

وجاء في البيان "ننظر في تغريدات الزعماء وفقا للسياق السياسي الذي يعملون فيه، ونطبق قواعدنا وفقا لذلك".

وبرر تويتر إبقاء تغريدات لزعماء العالم بأن "تويتر موجود لخدمة ومساعدة تقدم الحوار العام والعالمي، قادة العالم المنتخبون يلعبون دورا حاسما في هذا الحوار بسبب تأثيرهم الكبير على مجتمعنا".

New Blog: World Leaders on Twitter https://t.co/KhrGbrgEuA — Twitter Public Policy (@Policy) January 5, 2018

وأضاف موقع تويتر أن حجب حساب قائد عالمي من تويتر وإزالة تغريداته "المثيرة للجدل" سيحجب معلومات مهمة ينبغي على الناس معرفتها ومناقشتها، كما أن (الحجب) لن يسكت هذا الزعيم أو ذاك، بل قد يعرقل بالتأكيد النقاشات الضرورية حول كلماتهم وتصرفاتهم".

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ولم يشر الموقع، إلى ترامب بالتحديد أو تغريداته الأخيرة، بعد تصاعد الجدل حول تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى استخدام الأسلحة النووية الأمريكية، ما أثار انتقادات بأن موقع التواصل الاجتماعي يسمح بنشر تهديدات ودعوات للعنف.

ويقول ناشطون إن على تويتر أن يحجب ترامب، كما عرضت مجموعة من المعارضين صورا تتضمن رسالة تقول "جاك متواطئ" في إشارة إلى جاك دورسي المدير التنفيذي للموقع، واتهامه بأنه "يعرّض العالم للخطر" وينتهك قواعد الموقع من خلال عدم حجبه لترامب.

المصدر: وكالات

تويتر

نتاليا عبدالله