مصدر أممي: غوتيريش اجتمع فعلا بالبشير في أديس أبابا

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مسؤول في الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش اجتمع فعلا بالرئيس السوداني عمر البشير في أديس أبابا على هامش القمة الإفريقية مؤخرا.

وأشار ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن اللقاء تناول مناقشة "الأوضاع الداخلية في السودان فضلاً عن عدد من الملفات المهمة في المنطقة".

إقرأ المزيد

وكشف دوجاريك للصحيفة بأن مستشار الأمم المتحدة القانوني ميغيل دو سيربا شواريز، أبلغ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ياسو بنسودا مسبقا بهذا الاجتماع، وأن "قلم المحكمة أجاب أنه أخذ علماً باللقاء"، وبناء على ذلك "فإن التدابير القانونية اتخذت وفقاً للأصول قبل حصول الاجتماعات العملية".

وأفاد المستشار القانوني للأمم المتحدة بأن اجتماع غوتيريش بالبشير حصل "في إطار عمل الأمين العام في شأن جنوب السودان"، إضافة إلى أن غوتيريش "كان يريد الاجتماع مع رؤساء الدول والحكومات لكل بلدان الاتحاد الإفريقي المحاذية لجنوب السودان، وفي هذا السياق حصل الاجتماع مع الرئيس السوداني عمر البشير".

وشدد المستشار القانوني الأممي على أن "لقاء غوتيريش - البشير لا ينتقص من دعم الأمين العام للمحكمة الجنائية الدولية".

المصدر: الشرق الأوسط

محمد الطاهر