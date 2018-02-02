قصف إسرائيلي على غزة بذريعة إطلاق صاروخ من القطاع

قصف الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة عدة مواقع شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

ونقلت مراسلتنا في القدس داليا النمري عن بيان إسرائيلي، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت برج مراقبة لحماس شمال غزة ردا على قذيفة زعم أنها أٌطلقت من القطاع.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي طال أهدافا قرب أبراج الندى، شمال شرق بلدة بيت لاهيا، ما تسبب بأضرار مادية، دون وقع إصابات بين المدنيين.

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يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عن سقوط صاروخ في المستوطنات أُطلق من قطاع غزة.

بدورها قالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي يجري عمليات تمشيط للعثور على مكان سقوط الصاروخ الذي أُطلق من شمال قطاع غزة.

المصدر: معا

نتاليا عبدالله