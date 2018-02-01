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وقفة تضامنية مع أصغر أسير فلسطيني

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وقفة تضامنية مع أصغر أسير فلسطيني
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عبد الرؤوف البلعاوي أصغر أسير في السجون الإسرائيلية
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نظمت مؤسسة "إبداع الدهيشة"، وقفة دعم ومحبة أمام منزل أصغر أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية شارك فيها العديد من سكان المخيم.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن التظاهرة جرت أمام منزل الطفل الأسير عبد الرؤوف أنور البلعاوي (13 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم، والمحكوم 4 أشهر وغرامة 4000 شيقل، وشارك في الوقفة أطفال وعائلات أسرى.

واعتقل البلعاوي بطريقة وحشية بعد محاصرته في ديسمبر/كانون الأول عام 2017، خلال مشاركته في مسيرة ومواجهات ضد الجنود الإسرائيليين قرب مدخل مدينة بيت لحم الشمالي، برفقة عدد من الشبان، وهو شقيق الأسير الموقوف والجريح علاء البلعاوي.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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