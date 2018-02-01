كيف رد المصريون على طلب السيسي "تفويضا ثانيا" لمحاربة الأشرار

رد المصريون على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي طلب فيها من الشعب "تفويضا ثانيا لمحاربة الأشرار" بهاشتاج "هنفوضك تاني يا سيسي".

وتفاعل مغردو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع الانتخابات الرئاسية، وهو ما جعل هاشتاج "هنفوضك تاني يا سيسي" يصبح من الأكثر تداولا على "تويتر".

وقال أحدهم: "إحنا تحت أمرك يا سيسي.. أطلب بس أنت تفويض وهتلاقينا ملايين فى الميادين علشان خاطر مصر"، وقال حساب باسم "بحبك يا مصر": "الرئيس البطل المحارب العملاق ربنا يوفقك لنصرة الوطن أمنا الغالية مصر".

وغرد حساب آخر: "أعلن أنا المواطن المصري تفويض الرئيس السيسي".

وقال آخر: "هنفوضك تاني وتالت للقضاء على الخونة والممولين اللي باعوا بلدهم".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيطلب من المصريين النزول لإعطائه تفويضا آخر لمواجهة "الأشرار"، حال استمرار محاولات الإضرار بالأمن القومي المصري.

المصدر: "صحف مصرية"