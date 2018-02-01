مصر تدعو إثيوبيا للاحتفال بظاهرة عالمية نادرة

أعلن محافظ أسوان في مصر اللواء مجدي حجازي عن برنامج الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبده الكبير بأبو سمبل، بمشاركة إثيوبيا وعدد من الدول الأخرى.

وقال المحافظ إن الاحتفال هذا العام يضم العديد من الفعاليات خلال الفترة من 17 إلى 27 فبراير المقبل، من أهمها انطلاق مهرجان أسوان الدولي السادس للثقافة والفنون المقرر افتتاحه في الـ17 من فبراير على مسرح فوزي فوزي الصيفي بمشاركة 11 فرقة فنون شعبية أجنبية وعربية وإفريقية مثل اليونان والهند والصين وإندونيسيا وتايلاند والمغرب والأردن وتونس والجزائر بالإضافة إلى أثيوبيا.

وأشاد المحافظ بالدعم الكبير من وزارات الثقافة والسياحة والآثار وجهود هيئتي قصور الثقافة وتنشيط السياحة لإنجاح فعاليات المهرجان.

وأكد المحافظ أيضا على أن الحفل الختامي للمهرجان سيكون ليلة تعامد الشمس بصحن معبدي أبوسمبل عقب عرض الصوت والضوء لتنتقل العروض عقب ذلك إلى وسط المدينة، وتختتم أثناء مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على ساحة المعبد، وسط آلاف الحضور من السائحين والزائرين المصريين.

المصدر: "صحف مصرية"