 
مباشر

واشنطن: قلقون من تقارير استخدام "الكلور" في سوريا

أخبار العالم العربي

واشنطن: قلقون من تقارير استخدام
AFP Alex Wroblewski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
هيذر ناورت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jth1

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت عن قلق الولايات المتحدة "الكبير" حول تقارير ادعت استخدام القوات السورية مؤخرا غاز الكلور في هجمات بمنطقة الغوطة الشرقية.

وقالت ناورت في بيان اليوم إن الولايات المتحدة تتعاون مع شركائها على الأرض للتحقيق في تلك المزاعم.

وكان مسؤولون أمريكيون بارزون تحدثوا عن استعداد الإدارة الأمريكية لتنفيذ عمل عسكري آخر ضد قوات الحكومة السورية إذا اقتضت الضرورة، بحجة ردعها عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

يذكر أن الولايات المتحدة سبق لها أن قصفت مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص في أبريل/نيسان الماضي، ردا على اتهامها للقوات السورية باستخدام السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون بريف إدلب، مدعية أن القوات الحكومية السورية استخدمت المطار المذكور لشن "الهجوم الكيميائي المزعوم".

المصدر: رويترز

علي جعفر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة