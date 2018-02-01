واشنطن: قلقون من تقارير استخدام "الكلور" في سوريا

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت عن قلق الولايات المتحدة "الكبير" حول تقارير ادعت استخدام القوات السورية مؤخرا غاز الكلور في هجمات بمنطقة الغوطة الشرقية.

وقالت ناورت في بيان اليوم إن الولايات المتحدة تتعاون مع شركائها على الأرض للتحقيق في تلك المزاعم.

.@statedeptspox: The U.S. is extremely concerned about the another report of the use of chlorine gas by the Syrian regime to terrorize innocent civilians in East Ghouta, #Syria, outside of Damascus. We are working with our partners on the ground to investigate the reports. pic.twitter.com/HhJln1XnQv — Department of State (@StateDept) February 1, 2018

وكان مسؤولون أمريكيون بارزون تحدثوا عن استعداد الإدارة الأمريكية لتنفيذ عمل عسكري آخر ضد قوات الحكومة السورية إذا اقتضت الضرورة، بحجة ردعها عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

يذكر أن الولايات المتحدة سبق لها أن قصفت مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص في أبريل/نيسان الماضي، ردا على اتهامها للقوات السورية باستخدام السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون بريف إدلب، مدعية أن القوات الحكومية السورية استخدمت المطار المذكور لشن "الهجوم الكيميائي المزعوم".

المصدر: رويترز

علي جعفر