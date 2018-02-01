العاهل الأردني يصادق على قطع علاقات المملكة الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

أعلنت الحكومة الأردنية أن العاهل الأردني صادق، اليوم الخميس، على قرار قطع علاقات المملكة الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي قوله، إن "قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وهي ليست علاقات قوية بالأساس، جاء بما يتماشى مع سياسة حلفاء الأردن في هذا الشأن".

ووفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء الأردنية، فقد صدرت إرادة ملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

وقد أُنهي اعتماد السفير الأردني لدى كوريا الشمالية والمقيم فعليا في العاصمة الصينية بكين، وسفير كوريا الشمالية المعتمد لدى المملكة والمقيم في العاصمة السورية دمشق.

المصدر: وكالات