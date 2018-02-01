العاهل الأردني يصادق على قطع علاقات المملكة الدبلوماسية مع كوريا الشمالية
Reuters /Brendan McDermid
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jtgu
أعلنت الحكومة الأردنية أن العاهل الأردني صادق، اليوم الخميس، على قرار قطع علاقات المملكة الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي قوله، إن "قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وهي ليست علاقات قوية بالأساس، جاء بما يتماشى مع سياسة حلفاء الأردن في هذا الشأن".
ووفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء الأردنية، فقد صدرت إرادة ملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية
وقد أُنهي اعتماد السفير الأردني لدى كوريا الشمالية والمقيم فعليا في العاصمة الصينية بكين، وسفير كوريا الشمالية المعتمد لدى المملكة والمقيم في العاصمة السورية دمشق.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)