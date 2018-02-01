العبادي: نسبة الـ 17% من الميزانية لكردستان "اتفاق سياسي"

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن نسبة الـ17 % من الميزانية الاتحادية التي كانت تُمنح لإقليم كردستان على مدى سنوات "مجرد اتفاق سياسي".

وقال العبادي، وفق مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "التخصيصات الموجودة في العراق لا تكفي لجميع العراقيين"، مضيفا أن "نسبة الـ17% مجرد اتفاق سياسي كان معمولا به في السابق، والعدالة والإنصاف يجب أن يحصلا حاليا".

وأوضح أن "التخفيض شمل كل محافظات العراق ولم يستثن أحدا، وليس لدينا هدف في إقليم كردستان إلا تحقيق العدالة".

من جهة أخرى شدد العبادي على أن حصة قوات البيشمركة الكردية في الموازنة "ثابتة دون تغيير"، مشيرا إلى أن التخصيصات الموجودة في العراق "لا تكفي" لجميع المواطنين.

وكان العبادي وصل اليوم إلى مجلس النواب لاستكمال المناقشة بشأن قانون الموازنة المالية لعام 2018، وعقد اجتماعا مع ممثلي التحالف الكردستاني بحضور اللجنة المالية بخصوص الموازنة.

السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يصل الى مبنى البرلمان ويعقد اجتماعا مع ممثلي التحالف الكردستاني بحضور اللجنة المالية بخصوص الموازنة pic.twitter.com/yXnCZBdIqD — Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) February 1, 2018

ولا يزال المبلغ المحدد من الميزانية مقابل النفط هو نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات بين بغداد وأربيل، حيث بدأ الإقليم تصدير النفط بشكل مستقل منذ بضعة أعوام، متهما بغداد بعدم تحويل أموال كافية من الميزانية الاتحادية للإقليم، بينما اتهمته بغداد بعدم إنتاج وتحويل كميات كافية من النفط.

المصدر: السومرية نيوز

علي جعفر