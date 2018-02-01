مسؤول أمريكي: واشنطن تحتفظ بحق استخدام القوة لردع دمشق عن استخدام الكيميائي

صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن الولايات المتحدة تحتفظ بحق استخدام القوة العسكرية في حال الضرورة لردع دمشق عن استخدام السلاح الكيميائي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، قوله إن القوات الحكومية في سوريا "تستمر باستخدام السلاح الكيميائي على نطاق محدود منذ الهجوم في أبريل/نيسان الماضي"، في إشارة إلى حادثة خان شيخون، التي تحمل واشنطن الحكومة السورية مسؤولية استخدام غاز السارين السام فيها.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن "الهجمات الكيميائية الأخيرة في سوريا تدل على أن قوات الأسد قد تكون بصدد تطوير أسلحة جديدة".

ودعا المسؤول المجتمع الدولي إلى "زيادة الضغط" على دمشق بشكل عاجل، محذرا من "انتشار الأسلحة الكيميائية السورية حتى تصل السواحل الأمريكية".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد قصفت مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن اتهمت الحكومة السورية باستخدام السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون بريف إدلب.

وادعت الإدارة الأمريكية بأن القوات الحكومية السورية استخدمت المطار المذكور لشن "الهجوم الكيميائي المزعوم".

المصدر: رويترز

أنطون زوييف