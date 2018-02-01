لواء بحري: قوات تركية تحرشت بعمال مصريين في المتوسط

كشف اللواء البحري المتقاعد، ممدوح الإمام، أن قوات بحرية تركية تحرشت بعمال مصريين في حقل "ظهر" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وقال الإمام في لقائه مع برنامج "مساء DMC"، (مساء الأربعاء)، إن قطعا بحرية مصرية تدخلت وتصدت للقوات التركية.

وأوضح أن القوات البحرية المصرية تؤمّن حقل الغاز وعماله، في إطار خطة تأمين المياه الاقتصادية المصرية.

وأشرف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، على افتتاح مرحلة الإنتاج المبكر في حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في البحر المتوسط.

المصدر: صحف مصرية