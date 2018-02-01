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الأمن المغربي يعتقل 7 عناصر على صلة بـ "داعش"

أخبار العالم العربي

الأمن المغربي يعتقل 7 عناصر على صلة بـ
AFP FADEL SENNA
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن اعتقال 7 أشخاص، يشتبه بصلتهم بتنظيم "داعش"، مؤكدة أنهم خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية.

وقالت الداخلية المغربية: "الأشخاص المقبوض عليهم عناصر خلية إرهابية في طنجة ومكناس وعثر على أسلحة وأجهزة إلكترونية بحوزتهم".

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ولم تكشف الوزارة عن مزيد من التفاصيل على الفور، تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية تمكنت من تفكيك العشرات من الخلايا المتطرفة منذ عام 2002، بما فيها نحو 50 خلية على صلة بتنظيم "داعش".

المصدر: رويترز

أنطون زوييف

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