السودان تحقق في قضية كبيرة تتعلق بوثائق دخلت عبر مصر

تولت نيابة أمن الدولة بالسودان التحقيق في ملف دعوى جنائية خاص بضبط وثائق خطيرة وعملة سودانية مزيفة دخلت إلى البلاد في حوزة متهمين عبر معبر أرقين مع مصر.

وبثت قناة "الشمالية" التابعة للولاية الشمالية تقريرا أكد فيه مسؤول الجمارك في معبر أرقين بمحلية وادي حلفا أنه تم ضبط 315 ألف جنيه سوداني من فئة الـ 50 جنيه مزورة.

وأوضح المسؤول أن الضبطية تشير إلى "خطر قادم"، أعدت له شرطة الجمارك الخطط اللازمة لمجابهة هذه الحالات.

وبحسب السلطات السودانية في جانب معبر أرقين فإن "عملية التزوير تمت في دولة أجنبية ويتوقع أن تكون هناك مبالغ أكبر من الضبطية".

ونقلت القناة على لسان مسؤول في الشرطة السودانية على معبر أرقين أن المتهمين المتورطين "م وأ"، اتضح أنهما مقيمان بين مصر والسودان.

وأبلغ متهم القناة، من دون الكشف عن وجه، أن الأموال المزيفة أتى بها من مصر بعد أن عبر الجمارك المصرية في المعبر الحدودي.

وأحبط جهاز الأمن والمخابرات السوداني في مايو 2015 توزيع عملات أجنبية مزورة بواسطة شبكة تدار من أوغندا، وألقى القبض على أحد أفرادها كان يقيم بشقة مفروشة بوسط العاصمة السودانية الخرطوم وبحوزته 73 ألف دولار و4 آلاف يورو.

المصدر: "سودان تريبيون"