الحكومة المصرية تستعد لمغادرة القاهرة

كشف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر اللواء أحمد زكي عابدين عن الموعد النهائي لنقل الحكومة ومؤسسة الرئاسة في مصر إلى العاصمة الجديدة.

وقال عابدين في تصريح صحفي إنه خلال الأشهر الـ18 القادمة ستنقل الحكومة ومؤسسة الرئاسة لإدارة الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا بدء إنشاء الحي الحكومي هناك الذي سيضم مجلس وزراء وعدد من الوزارات ومجلس النواب، إلى جانب مقر رئاسي ومقر للحرس الجمهوري.

العاصمة الإدارية هي مشروع واسع النطاق أعلنته الحكومة المصرية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في الـ13 مارس/آذار عام 2015.

ويقع المشروع على حدود مدينة بدر في المنطقة المحصورة بين طريق القاهرة-السويس وطريق القاهرة-العين السخنة شرق الطريق الدائري الإقليمي، وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان.

المصدر: صوت الأمة

ألكسندر توميلين