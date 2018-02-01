وفاة أمير سعودي
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نعى الديوان الملكي السعودي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، الذي وافته المنية اليوم الخميس في العاصمة السعودية، الرياض.
وفاة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود https://t.co/hFYwqhUNGG@sabqorg— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 1 февраля 2018 г.
#الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود , وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الجمعة الموافق 16 / 5 / 1439هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.#واسpic.twitter.com/bJUTLTBlPm— واس (@spagov) 1 февраля 2018 г.
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