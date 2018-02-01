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وفاة أمير سعودي

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وفاة أمير سعودي
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نعى الديوان الملكي السعودي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، الذي وافته المنية اليوم الخميس في العاصمة السعودية، الرياض.

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