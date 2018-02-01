وفاة أمير سعودي

#الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود , وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الجمعة الموافق 16 / 5 / 1439هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.#واسpic.twitter.com/bJUTLTBlPm