الكرملين: بوتين يلتقي عباس في سوتشي يوم 12 فبراير

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي بنظيره الفلسطيني محمود عباس يوم 12 فبراير/ شباط في مدينة سوتشي جنوبي البلاد.

وجاء هذا الإعلان ردا من بيسكوف على سؤال للصحفيين حول ما أذا كان هناك اجتماع في جدول أعمال الرئيس بوتين يوم 12 شباط/فبراير للقاء عباس في سوتشي.

وكان عباس، استقبل اليوم في رام الله، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، بحضور نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

ورحب الرئيس بالوفد الروسي في فلسطين، مؤكدا على عمق علاقات الصداقة ومتانتها بين القيادتين والشعبين الفلسطيني والروسي، محملا الوفد تحياته للرئيس فلاديمير بوتين وللقيادة الروسية.

من جانبه، نقل الوفد الروسي تحيات الرئيس بوتين، وتطلعه إلى لقاء الرئيس عباس في مدينة سوتشي في الثاني عشر من الشهر الجاري، لاستعراض العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة والعالم.

المصدر: نوفوستي

علي جعفر