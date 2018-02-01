الإفتاء المصرية تدعو للمشاركة بانتخابات الرئاسة

دعا إبراهيم نجم مستشار مفتي جمهورية مصر، المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة دون تحيز سياسي أو تدخل ديني.

وقال نجم اليوم الخميس، إن "دار الإفتاء لا تزال متمسكة بثوابتها في التعامل مع القضايا الوطنية والسياسية، والتي تتمثل بالنأي بالنفس عن الدخول في أي تنافس سياسي أو حزبي".."يجب الحفاظ على مبدأ الترفع عن تسييس الفتاوى الشرعية والتمسك بالعمل التخصصي الاحترافي، وعدم ادخار الجهد للمشاركة في آمال الوطن وآلامه، وهذا يكون انطلاقا من التفريق بين ما هو حزبي وما هو وطني".

وأضاف المستشار، أن "الدار أكدت من قبل في كل الاستحقاقات الديمقراطية على المشاركة في العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن "مفتي الجمهورية (شوقي علام)، دعا في هذا الظرف الدقيق المواطنين للمشاركة في الانتخابات والنزول للإدلاء بأصواتهم، أداء للأمانة وحفاظا على المصلحة العليا للوطن، وهذا ما اعتادت عليه دار الإفتاء منذ أمد طويل، من دون تحيز سياسي ولا تدخل ديني في إرادة ناخب كما ورد على لسان البعض".

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وتابع "دار الإفتاء ليست منعزلة عن قضايا المصريين. فواجبها ورسالتها يحتمان عليها أن لا تكون بمنأى عن تلك القضايا التي تشغلهم، سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها".

المصدر: اليوم السابع

أحمد باديان